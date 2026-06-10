В Грузии сообщили о требовании ЕС ввести санкции против РФ

«Они (ЕС) нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством. Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России, и сблизиться с визовой политикой Евросоюза. Мы не разрушим страну, несмотря на то что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие», — сказал Папуашвили.
Ранее в МИД Грузии рассказали, что 11 июня в Брюсселе запланированы переговоры с грузинской стороной по вопросам безвизового режима ЕС и связанных с ним проблем. Отмечается, что эта встреча станет первой за несколько лет после ухудшения отношений между Тбилиси и Брюсселем.
Еврокомиссия 19 декабря 2025 года опубликовала восьмой доклад о механизме приостановки безвизового режима. Согласно документу, власти Грузии не выполнили рекомендации, в том числе касающиеся отмены ряда законов. Как указывается, после вступления в силу 30 декабря 2025 года новых упрощенных правил приостановки безвизового режима на первом этапе визовых привилегий могут лишиться держатели дипломатических паспортов, а на втором — все граждане Грузии.