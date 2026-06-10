В Грузии сообщили о требовании ЕС ввести санкции против РФ

«Они (ЕС) нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством. Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России, и сблизиться с визовой политикой Евросоюза. Мы не разрушим страну, несмотря на то что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие», — сказал Папуашвили.