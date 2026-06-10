Переговоры под ударами: эксперт оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Сигналы сторон
По словам эксперта, Соединенные Штаты, в частности, сигнализируют Ирану, что тот не сможет в прежнем режиме существовать без достижения договоренностей с Вашингтоном. В свою очередь, Иран дает понять, что американское присутствие в регионе будет сопряжено с рисками и издержками.
И США, и Иран сохраняют достаточный военный потенциал для нанесения серьезного ущерба друг другу, однако возникшую паузу обе стороны предпочитают использовать для укрепления своих возможностей и переговорных позиций.
По мнению собеседника Новостей Mail, каждая из сторон рассчитывает в конечном счете решить существующие противоречия дипломатическими средствами. Пока переговорный процесс не приносит желаемых результатов, стороны сочетают дипломатию с силовыми инструментами.
Сценарии развития конфликта
Если говорить о возможных сценариях дальнейшего развития событий, то здесь существует множество различных траекторий, в том числе весьма неожиданных, рассказывает Бочаров. Наиболее вероятная динамика — продолжение переговоров при сохранении ограниченного силового противостояния.
Стороны будут пытаться выработать такую формулу урегулирования, при которой никто не сможет считать себя проигравшим. При этом сложно однозначно сказать, на чьей стороне находится фактор времени. В США приближаются промежуточные выборы, тогда как в Иране продолжает ухудшаться экономическая ситуация.
Факторы влияния на ход переговоров
Развитие ситуации в Ливане может оказывать существенное влияние на ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Пока не просматривается решения, которое устраивало бы все стороны, резюмирует эксперт. Именно поэтому заявления о скором заключении соглашения пока выглядят сомнительно. По мнению Бочарова, Иран и США еще не согласовали конкретную формулу урегулирования и ключевые параметры возможных договоренностей.
Стороны порой по-разному понимают содержание соглашений. Когда остается слишком широкое пространство для интерпретаций, это может закладывать основу для новых кризисов в будущем. Поэтому даже в случае достижения какого-либо соглашения нельзя автоматически считать его устойчивым или долгосрочным.
Нет гарантий, что спустя некоторое время стороны не вернутся к силовым методам, резюмирует эксперт. Бочаров считает, что на данном этапе наиболее вероятным остается сценарий затяжного низкоинтенсивного конфликта при сохранении взаимных ударов на фоне переговорного процесса.
Ранее сообщалось, что США нанесли удары почти по 20 целям на территории Ирана. Под обстрел попали портовый город Сирик, остров Кешм в Ормузском проливе, кроме того, поступали данные о взрывах в районе Бендер-Аббаса. В ответ Тегеран запустил ракеты по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.