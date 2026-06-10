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Переговоры под ударами: эксперт оценил ситуацию на Ближнем Востоке

США и Иран посылают друг другу сигналы, используя силовые инструменты, и стремятся повысить давление друг на друга, но при этом стараются не спровоцировать масштабное обострение. О том, что происходит на Ближнем Востоке, Новостям Mail рассказал программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Иван Бочаров
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сигналы сторон

По словам эксперта, Соединенные Штаты, в частности, сигнализируют Ирану, что тот не сможет в прежнем режиме существовать без достижения договоренностей с Вашингтоном. В свою очередь, Иран дает понять, что американское присутствие в регионе будет сопряжено с рисками и издержками.

И США, и Иран сохраняют достаточный военный потенциал для нанесения серьезного ущерба друг другу, однако возникшую паузу обе стороны предпочитают использовать для укрепления своих возможностей и переговорных позиций.

Иван Бочаров
программный менеджер Российского совета по международным делам

По мнению собеседника Новостей Mail, каждая из сторон рассчитывает в конечном счете решить существующие противоречия дипломатическими средствами. Пока переговорный процесс не приносит желаемых результатов, стороны сочетают дипломатию с силовыми инструментами.

Сценарии развития конфликта

Если говорить о возможных сценариях дальнейшего развития событий, то здесь существует множество различных траекторий, в том числе весьма неожиданных, рассказывает Бочаров. Наиболее вероятная динамика — продолжение переговоров при сохранении ограниченного силового противостояния.

Стороны будут пытаться выработать такую формулу урегулирования, при которой никто не сможет считать себя проигравшим. При этом сложно однозначно сказать, на чьей стороне находится фактор времени. В США приближаются промежуточные выборы, тогда как в Иране продолжает ухудшаться экономическая ситуация.

Иван Бочаров
программный менеджер Российского совета по международным делам

Факторы влияния на ход переговоров

Собеседник Новостей Mail отмечает, что серьезное значение имеет не только американо-иранский трек, но и ситуация вокруг Ливана. Здесь действуют Израиль и группировка «Хезболла», которые далеко не всегда полностью учитывают позиции своих ключевых союзников.

Развитие ситуации в Ливане может оказывать существенное влияние на ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Иван Бочаров
программный менеджер Российского совета по международным делам

Пока не просматривается решения, которое устраивало бы все стороны, резюмирует эксперт. Именно поэтому заявления о скором заключении соглашения пока выглядят сомнительно. По мнению Бочарова, Иран и США еще не согласовали конкретную формулу урегулирования и ключевые параметры возможных договоренностей.

Стороны порой по-разному понимают содержание соглашений. Когда остается слишком широкое пространство для интерпретаций, это может закладывать основу для новых кризисов в будущем. Поэтому даже в случае достижения какого-либо соглашения нельзя автоматически считать его устойчивым или долгосрочным.

Иван Бочаров
программный менеджер Российского совета по международным делам

Нет гарантий, что спустя некоторое время стороны не вернутся к силовым методам, резюмирует эксперт. Бочаров считает, что на данном этапе наиболее вероятным остается сценарий затяжного низкоинтенсивного конфликта при сохранении взаимных ударов на фоне переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары почти по 20 целям на территории Ирана. Под обстрел попали портовый город Сирик, остров Кешм в Ормузском проливе, кроме того, поступали данные о взрывах в районе Бендер-Аббаса. В ответ Тегеран запустил ракеты по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

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