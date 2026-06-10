Переговоры под ударами: эксперт оценил ситуацию на Ближнем Востоке

По словам эксперта, Соединенные Штаты, в частности, сигнализируют Ирану, что тот не сможет в прежнем режиме существовать без достижения договоренностей с Вашингтоном. В свою очередь, Иран дает понять, что американское присутствие в регионе будет сопряжено с рисками и издержками.