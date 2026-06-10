Франция инициирует «саммит конвергенции» с участием США и Китая

Эммануэль Макрон собирает мировых лидеров на онлайн-встречу. Глава Франции проведет видеоконференцию 11 июня — всего за четыре дня до старта саммита G7. Как пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, к разговору присоединятся не только участники «Большой семерки», но и Китай вместе с рядом развивающихся экономик.