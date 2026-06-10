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Франция инициирует «саммит конвергенции» с участием США и Китая

Эммануэль Макрон собирает мировых лидеров на онлайн-встречу. Глава Франции проведет видеоконференцию 11 июня — всего за четыре дня до старта саммита G7. Как пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, к разговору присоединятся не только участники «Большой семерки», но и Китай вместе с рядом развивающихся экономик.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В президентской канцелярии объяснили цель переговоров: «инициировать сотрудничество между системно развитыми и развивающимися экономиками для снижения напряженности и создания условий для сбалансированного, устойчивого и совместного экономического роста». Там подчеркнули, что борьба с глобальными макроэкономическими дисбалансами остается главным приоритетом Макрона на предстоящем саммите G7, уточняет Le Figaro.

Саму видеоконференцию в Елисейском дворце назвали «саммитом всемирной конвергенции в интересах экономического роста». По мнению организаторов, это событие станет «сигналом о новой готовности Китая, США и Европы к скоординированному экономическому подходу». Франция особенно заинтересована в восстановлении мощной промышленной базы в Европе и выравнивании торговых отношений с Пекином и Вашингтоном.

Участие в онлайн-встрече подтвердили Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония, Китай, а также Международный валютный фонд. Кроме того, к дискуссии присоединятся страны, приглашенные на очный саммит G7 15—17 июня в Эвиане. В их числе Бразилия, Египет, Индия, Кения и Южная Корея.

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