Вейпы могут запретить продавать в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Законодательного Собрания проработают вопрос о возможном запрете розничной продажи вейпов. Об этом сообщил председатель краевого парламента Алексей Додатко в соцсетях.
По его словам, регионы получили право самостоятельно принимать решение по ограничению или запрету продажи такой продукции.
Алексей Додатко отметил, что тема животрепещущая и вызывает много обращений от жителей и медиков, которые говорят о вреде вейпов и их доступности для подростков.
«Мы внимательно следили за обсуждением этого законопроекта в Государственной Думе. Депутаты получают много обращений от жителей края, от медицинского сообщества — о безусловном вреде такой продукции. Торговле не удается навести у себя порядок, и вейпы остаются доступными для несовершеннолетних. Закон переносит в регионы центр принятия решений о запрете розничной продажи вейпов. Дал поручение депутатам фракции “Единая Россия” проработать реализацию этой возможности в Красноярском крае», — сообщил спикер Алексей Додатко.
Экспериментальный режим будет действовать сроком пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
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