Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вейпы могут запретить продавать в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Законодательного Собрания проработают вопрос о возможном запрете розничной продажи вейпов. Об этом сообщил председатель краевого парламента Алексей Додатко в соцсетях.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Законодательного Собрания проработают вопрос о возможном запрете розничной продажи вейпов. Об этом сообщил председатель краевого парламента Алексей Додатко в соцсетях.

По его словам, регионы получили право самостоятельно принимать решение по ограничению или запрету продажи такой продукции.

Алексей Додатко отметил, что тема животрепещущая и вызывает много обращений от жителей и медиков, которые говорят о вреде вейпов и их доступности для подростков.

«Мы внимательно следили за обсуждением этого законопроекта в Государственной Думе. Депутаты получают много обращений от жителей края, от медицинского сообщества — о безусловном вреде такой продукции. Торговле не удается навести у себя порядок, и вейпы остаются доступными для несовершеннолетних. Закон переносит в регионы центр принятия решений о запрете розничной продажи вейпов. Дал поручение депутатам фракции “Единая Россия” проработать реализацию этой возможности в Красноярском крае», — сообщил спикер Алексей Додатко.

Экспериментальный режим будет действовать сроком пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

16+

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше