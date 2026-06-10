В Законодательном Собрании края прошли публичные слушания по исполнению бюджета за прошлый год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Законодательном Собрании Красноярского края состоялись публичные слушания по исполнению краевого бюджета за 2025 год. По итогам года финансовая система края сохранила статус одной из самых устойчивых в стране. Доходы консолидированного бюджета приблизились к 560 млрд рублей, увеличившись на 40 млрд рублей, а расходы впервые превысили 600 млрд рублей. Край полностью погасил коммерческие заимствования, а федеральный центр списал региону 5,5 млрд рублей бюджетного долга.
На социальную поддержку жителей, включая помощь семьям участников СВО, направлено более 90 млрд рублей. На реализацию национальных проектов выделено около 50 млрд рублей, значительные средства направлены на здравоохранение, образование, обеспечение жильем детей-сирот и переселение граждан из аварийного жилья.
Объем инвестиций в основной капитал достиг 1,4 трлн рублей, увеличившись на 17,4%. Рост показали сельское хозяйство, машиностроение и энергетика.
За последние пять лет на развитие инфраструктуры муниципалитетов направлено 87,7 млрд рублей. За этот период в регионе введено более 12 млн квадратных метров жилья, благоустроено свыше тысячи общественных пространств и дворов, построены и модернизированы объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко подчеркнул, что при оценке исполнения бюджета особое внимание уделяется соцподдержке: «Для нас краевой бюджет — это, прежде всего, конкретные направления, и они гораздо важнее общих цифр расходов, превышающих полтриллиона рублей. Для нас важно, что так называемый “детский бюджет” — расходы на жилье для детей-сирот, кружки и секции, социальные льготы для многодетных и малообеспеченных семей — в прошлом году составил почти 18,5 миллиарда рублей. Значительный объем средств направлен на поддержку муниципалитетов — 33% от общего бюджета края».