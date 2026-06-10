В Законодательном Собрании края прошли публичные слушания по исполнению бюджета за прошлый год

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко подчеркнул, что при оценке исполнения бюджета особое внимание уделяется соцподдержке: «Для нас краевой бюджет — это, прежде всего, конкретные направления, и они гораздо важнее общих цифр расходов, превышающих полтриллиона рублей. Для нас важно, что так называемый “детский бюджет” — расходы на жилье для детей-сирот, кружки и секции, социальные льготы для многодетных и малообеспеченных семей — в прошлом году составил почти 18,5 миллиарда рублей. Значительный объем средств направлен на поддержку муниципалитетов — 33% от общего бюджета края».