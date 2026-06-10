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Андрей Бочаров провел совещание по обеспечению безопасности в Волгограде

В обсуждении принимали участие руководители муниципалитетов и органов исполвласти, силовики, представители экстренных служб и Минобороны РФ.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров провел 10 июня совещание. Губернатор поставил перед профильными службами и представителями исполнительной власти задачи по обеспечению комплексной безопасности жителей региона и объектов инфраструктуры, сообщают в пресс-службе обладмина.

В обсуждении ключевых вопросов принимали участие руководители муниципалитетов и органов исполвласти, представители силовых и правоохранительных структур, экстренных служб и Минобороны России.

Совещание прошло в преддверии Дня России, который будет отмечаться в Волгограде и области 12 июня. Также жителей региона ждут три выходных подряд. Празднование запланировано в ЦПКиО.

Ранее сделать 31 декабря выходным раз и навсегда предложил депутат госдумы Ярослав Нилов.