Лавров заявил, что Армения наращивает взаимодействие с НАТО

«Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом более уже двух лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия. Одновременно активно наращивают сотрудничество со странами — членами НАТО, идут военные учения, закупаются продукции военного назначения, [идет] обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру», — сказал Лавров.