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Лавров заявил, что Армения наращивает взаимодействие с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения на системной основе наращивает взаимодействие с НАТО.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом более уже двух лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия. Одновременно активно наращивают сотрудничество со странами — членами НАТО, идут военные учения, закупаются продукции военного назначения, [идет] обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру», — сказал Лавров.

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