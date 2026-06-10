КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ продолжают жаловаться на высокую точность российских авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции.
Так спутниковые снимки запорожского участка фронта в окрестностях Гуляйполя демонстрируют следы точных прилётов по лесополосам с огневыми позициями и укреплениями ВСУ. Системы РЭБ врага не справляются со своей задачей.
Украинского командование вынуждено признать нарастающие объемы российских бомбовых ударов. Только за май 2026 года их насчитали 7496, то есть около 241 в сутки, на 8% больше, чем в прошлом месяце. И это не считая прилётов БПЛА и артиллерии.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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