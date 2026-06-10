Об агонии украинского гарнизона в Константиновке сейчас активно пишут военные эксперты киевского режима. Они отмечают, что город уже полностью блокирован российской армией, которая перерезала последнюю артерию снабжения из Краматорска. Они так же отмечают, что Россия применяет в Константиновке ту же тактику, которую ранее использовала при штурме других крупных городов: охват с флангов, проникновение малых штурмовых групп в застройку, а затем постепенное наращивание сил внутри города. После вытеснения ВСУ из Константиновки российские войска будут развивать наступление в сторону Дружковки, а также ликвидировать украинский выступ в районе Часова Яра. Это должно создать условия для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.