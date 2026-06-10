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Крах ВСУ в Константиновке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ в Константиновке уже потеряло больше солдат, чем в Красноармейской воронке, это признают даже украинские военные паблики.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ в Константиновке уже потеряло больше солдат, чем в Красноармейской воронке, это признают даже украинские военные паблики.

Об агонии украинского гарнизона в Константиновке сейчас активно пишут военные эксперты киевского режима. Они отмечают, что город уже полностью блокирован российской армией, которая перерезала последнюю артерию снабжения из Краматорска. Они так же отмечают, что Россия применяет в Константиновке ту же тактику, которую ранее использовала при штурме других крупных городов: охват с флангов, проникновение малых штурмовых групп в застройку, а затем постепенное наращивание сил внутри города. После вытеснения ВСУ из Константиновки российские войска будут развивать наступление в сторону Дружковки, а также ликвидировать украинский выступ в районе Часова Яра. Это должно создать условия для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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