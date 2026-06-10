Трамп обвинил Иран в затягивании сделки и пригрозил последствиями

В ответ на эти действия Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что утром в среду атаковал 21 американскую цель. Четыре из них, по данным иранской стороны, были уничтожены. Как сообщает агентство Fars, удары Ирана по объектам, связанным с США на Ближнем Востоке, успешно поразили 70% целей.