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Трамп обвинил Иран в затягивании сделки и пригрозил последствиями

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и пригрозил последствиями. По его словам, иранские власти слишком долго тянут с обсуждением сделки, которая была бы для них крайне выгодна.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«У них ушло слишком много времени на обсуждение сделки, которая была бы прекрасной для них; теперь им придется заплатить цену!» — написал глава Белого дома в Truth Social.

В своем сообщении Дональд Трамп также дал уничижительную оценку состоянию иранских вооруженных сил. Он заявил, что военно-морские и военно-воздушные силы Ирана находятся в разгромном состоянии. «Они полностью побеждены», — уточнил он.

Обострение между странами началось после того, как американские военные нанесли удары по острову Кешм и позициям систем ПВО вдоль побережья Ирана в Ормузском проливе. В Вашингтоне объяснили это тем, что Иран уничтожил вертолет Apache.

В ответ на эти действия Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что утром в среду атаковал 21 американскую цель. Четыре из них, по данным иранской стороны, были уничтожены. Как сообщает агентство Fars, удары Ирана по объектам, связанным с США на Ближнем Востоке, успешно поразили 70% целей.

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