Трамп обвинил Иран в затягивании сделки и пригрозил последствиями

«У них ушло слишком много времени на обсуждение сделки, которая была бы прекрасной для них; теперь им придется заплатить цену!» — написал глава Белого дома в Truth Social.
В своем сообщении Дональд Трамп также дал уничижительную оценку состоянию иранских вооруженных сил. Он заявил, что военно-морские и военно-воздушные силы Ирана находятся в разгромном состоянии. «Они полностью побеждены», — уточнил он.
Обострение между странами началось после того, как американские военные нанесли удары по острову Кешм и позициям систем ПВО вдоль побережья Ирана в Ормузском проливе. В Вашингтоне объяснили это тем, что Иран уничтожил вертолет Apache.