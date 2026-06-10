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Новые российские безэкипажные катера

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новейшие отечественные безэкипажные катера «Бриз» и «БЭК-6» для Военно-морского флота показали на салоне «Флот-2026» в Кронштадте.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новейшие отечественные безэкипажные катера «Бриз» и «БЭК-6» для Военно-морского флота показали на салоне «Флот-2026» в Кронштадте.

Напомним, что в конце августа 2025 года российский безэкипажный катер потопил украинский военный корабль в устье Дуная. МО России сообщило тогда: «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю “Симферополь” ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул».

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

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