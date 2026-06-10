Новые российские безэкипажные катера

Напомним, что в конце августа 2025 года российский безэкипажный катер потопил украинский военный корабль в устье Дуная. МО России сообщило тогда: «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю “Симферополь” ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул».