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Блок Карапетяна пока не определился по работе в парламенте

Блок «Сильная Армения», который возглавляет владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян, пока не определился, будет ли работать в новом созыве парламента. Об этом на пресс-конференции в среду заявила представитель объединения Гоар Мелоян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

«Блок “Сильная Армения” пока не имеет политического решения, берем мандаты или нет. Мы также пока не провели всеобъемлющих обсуждений по этому вопросу», — приводит слова Мелоян «Интерфакс». Она добавила, что сейчас необходимо дождаться завершения пересчета голосов и официального оглашения итогов выборов.

По словам Мелоян, в ходе голосования было зафиксировано множество нарушений. Она обвинила власти в использовании административного ресурса, запугивании избирателей и массовых задержаниях. «Только из нашей политической силы были задержаны или арестованы около 700 человек», — подчеркнула представитель блока.

Ранее на этой неделе Центризбирком Армении опубликовал уточненные данные голосования, прошедшего 7 июня. Согласно этим цифрам, в парламент проходят три силы: партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,825% голосов), блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна (23,281%) и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,934%). Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не смогла преодолеть 4-процентный барьер, остановившись на отметке 3,996%. Для прохода в парламент ей не хватило примерно 60 голосов.

Оппозиционные силы страны утверждают, что итоги выборов 7 июня не соответствуют действительности. Они указывают на многочисленные случаи так называемой «кражи» голосов. Блок «Армения» уже заявил о намерении оспорить результаты в Конституционном суде.

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