Блок Карапетяна пока не определился по работе в парламенте

«Блок “Сильная Армения” пока не имеет политического решения, берем мандаты или нет. Мы также пока не провели всеобъемлющих обсуждений по этому вопросу», — приводит слова Мелоян «Интерфакс». Она добавила, что сейчас необходимо дождаться завершения пересчета голосов и официального оглашения итогов выборов.
По словам Мелоян, в ходе голосования было зафиксировано множество нарушений. Она обвинила власти в использовании административного ресурса, запугивании избирателей и массовых задержаниях. «Только из нашей политической силы были задержаны или арестованы около 700 человек», — подчеркнула представитель блока.
Ранее на этой неделе Центризбирком Армении опубликовал уточненные данные голосования, прошедшего 7 июня. Согласно этим цифрам, в парламент проходят три силы: партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,825% голосов), блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна (23,281%) и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,934%). Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не смогла преодолеть 4-процентный барьер, остановившись на отметке 3,996%. Для прохода в парламент ей не хватило примерно 60 голосов.
Оппозиционные силы страны утверждают, что итоги выборов 7 июня не соответствуют действительности. Они указывают на многочисленные случаи так называемой «кражи» голосов. Блок «Армения» уже заявил о намерении оспорить результаты в Конституционном суде.