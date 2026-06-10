Блок Карапетяна пока не определился по работе в парламенте

«Блок “Сильная Армения” пока не имеет политического решения, берем мандаты или нет. Мы также пока не провели всеобъемлющих обсуждений по этому вопросу», — приводит слова Мелоян «Интерфакс». Она добавила, что сейчас необходимо дождаться завершения пересчета голосов и официального оглашения итогов выборов.