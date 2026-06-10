Война роботов под Добропольем

Добропольский выступ решает сразу несколько задач: 1. Охват всей Краматорско-Славянской агломерации с юго-запада. Если мы выходим на линию Доброполье — Шахово — Дружковка, агломерация попадает в полуокружение. Защищать её становится крайне сложно. 2. Перерезание ключевой логистической оси Покровск — Доброполье — Краматорск. Это последняя «нитка» снабжения украинской группировки на севере Донбасса с юго-западного направления. Когда мы её закроем — Константиновская и Краматорская группировки сядут только на одну дорогу из Павлограда, и та будет в зоне досягаемости наших дронов. 3. Выход на оперативный простор. За Добропольем начинаются районы с гораздо более слабыми украинскими фортификациями, чем сама Покровская и Краматорская агломерации.