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Война роботов под Добропольем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Воздушные и наземные дроны схлестнулись в эпической битве под Добропольем. Операторы отряда беспилотных систем «Вега» круглосуточно зачищают поляну на этом участке фронта.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Воздушные и наземные дроны схлестнулись в эпической битве под Добропольем. Операторы отряда беспилотных систем «Вега» круглосуточно зачищают поляну на этом участке фронта.

Добропольский выступ решает сразу несколько задач: 1. Охват всей Краматорско-Славянской агломерации с юго-запада. Если мы выходим на линию Доброполье — Шахово — Дружковка, агломерация попадает в полуокружение. Защищать её становится крайне сложно. 2. Перерезание ключевой логистической оси Покровск — Доброполье — Краматорск. Это последняя «нитка» снабжения украинской группировки на севере Донбасса с юго-западного направления. Когда мы её закроем — Константиновская и Краматорская группировки сядут только на одну дорогу из Павлограда, и та будет в зоне досягаемости наших дронов. 3. Выход на оперативный простор. За Добропольем начинаются районы с гораздо более слабыми украинскими фортификациями, чем сама Покровская и Краматорская агломерации.

Об этом сообщил ТГ-канал военкора Александра Коца.

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