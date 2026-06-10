По словам парламентария, Владимир Зеленский сознательно выбрал тактику атак на мирное население, стремясь расшатать единство российского общества.
Водолацкий отметил, что Украина уже давно превратилась в площадку для обкатки западных вооружений — это ни для кого не секрет. Поставляют свои новинки, чтобы испытать их в условиях боевых действий, не только канадцы, но и поляки, чехи, а также немцы. Депутат подчеркнул, что в России знают координаты объектов, где выпускается вооружение для обеспечения Киева.
Он добавил, что Украина сейчас в основном использует беспилотные системы для террора в отношении гражданских лиц, поскольку на поле боя ВСУ терпят поражение.
«Кураторы-англосаксы решили применять ту схему, которая, по их мнению, начнет разрушать целостность гражданского общества России. Терроризм — это сегодня основная цель нацистской Украины во главе с наркофюрером Зеленским. Обнародование всех адресов, где производятся БПЛА для Киева, — это фиксация, что сегодня Запад открыто участвует в войне против РФ», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва опубликует адреса канадских предприятий, выпускающих дроны для ВСУ. Она также подчеркнула, что РФ оставляет за собой право на ответные шаги.