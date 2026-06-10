СМИ: президент Ирана ответил на угрозу Трампа о «расплате»

Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Тегерану потребовалось слишком много времени, чтобы договориться о сделке, и теперь ему «придется расплатиться».
Иран — это только разговоры и никаких действий. Они слишком долго вели переговоры о сделке, которая была бы для них выгодна. Теперь им придется заплатить за это!!!
В парламенте Ирана, в свою очередь, заявили, что Тегеран может дистанцироваться от переговоров с Вашингтоном из-за ударов по Ирану.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая в среду на церемонии, посвященной памяти аятоллы Али Хаменеи заверил, что США не смогут принудить Иран к капитуляции. В пример он привел сектор Газа, который, несмотря на небольшие размеры, не сдался по прошествии трех лет, сообщает иранское информагентство IRNA.
Невозможно заставить нацию подчиниться с помощью бомбардировок, угроз и военного давления.
При этом он подчеркнул необходимость выхода за рамки нынешней ситуации «ни войны, ни мира». Пезешкиан также указал на необходимость сохранения национального единства, заявив, что разногласия не должны перерастать во внутренний конфликт, который враги постараются использовать в своих интересах.