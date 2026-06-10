Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: президент Ирана ответил на угрозу Трампа о «расплате»

Во вторник США возобновили удары по Ирану в отместку за сбитый иранским беспилотником Shahed американский вертолет Apache. В среду главы США и Ирана обменялись публичными комментариями.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Тегерану потребовалось слишком много времени, чтобы договориться о сделке, и теперь ему «придется расплатиться».

Иран — это только разговоры и никаких действий. Они слишком долго вели переговоры о сделке, которая была бы для них выгодна. Теперь им придется заплатить за это!!!

Дональд Трамп
президент США

По данным агентства Reuters, комментарии Трампа прозвучали после того, как катарские переговорщики в среду утром отправились в Тегеран в попытке завершить работу над соглашением после консультаций с США.

В парламенте Ирана, в свою очередь, заявили, что Тегеран может дистанцироваться от переговоров с Вашингтоном из-за ударов по Ирану.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая в среду на церемонии, посвященной памяти аятоллы Али Хаменеи заверил, что США не смогут принудить Иран к капитуляции. В пример он привел сектор Газа, который, несмотря на небольшие размеры, не сдался по прошествии трех лет, сообщает иранское информагентство IRNA.

Невозможно заставить нацию подчиниться с помощью бомбардировок, угроз и военного давления.

Масуд Пезешкиан
президент Ирана

При этом он подчеркнул необходимость выхода за рамки нынешней ситуации «ни войны, ни мира». Пезешкиан также указал на необходимость сохранения национального единства, заявив, что разногласия не должны перерастать во внутренний конфликт, который враги постараются использовать в своих интересах.

Еще одной целью противников, по словам президента, является мобилизация арабских и мусульманских стран против Ирана. Но Пезешкиан сказал, что региональная дипломатия движется «в противоположном направлении и отдаляет» страны региона от США и Израиля.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше