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Премьер Болгарии объявил о прекращении поставок вооружений Киеву

Премьер-министр Болгарии Румен Радев в среду объявил об остановке поставок вооружений ВСУ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Правительство прекращает поставки вооружений на Украину. Мы передали уже достаточно», — цитирует его Болгарское национальное телевидение.

Радев отметил, что Болгария продолжает нести социально-экономический ущерб из-за конфликта на Украине. «Мы еще раз призываем к поиску дипломатического решения», — подчеркнул премьер.

Днем ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что «сколько бы оружия не было накоплено, единственным результатом будут человеческие жертвы». Он также добавил, что пришло время сесть за стол переговоров.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал на заявление главы оборонного ведомства Болгарии. Он отметил, что такой шаг позволяет Болгарии восстанавливать свою репутацию в глазах граждан России.

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