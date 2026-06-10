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Офис Нетаньяху ответил на обвинения со стороны Эрдогана

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространила заявление с критикой в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее турецкий лидер обвинил Израиль в дестабилизации обстановки в регионе и указал на наличие угрозы для Турции со стороны Тель-Авива.

Источник: AP 2024

В среду Эрдоган заявил, что действия Израиля на Ближнем Востоке стали фактором, угрожающим национальной безопасности Турции. По его словам, «преступная сеть» Нетаньяху своими атаками на Сирию и Ливан довела ситуацию до уровня, представляющего опасность для Турции.

«Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, — последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль», — говорится в ответном заявлении канцелярии Нетаньяху.

В офисе израильского премьера также отметили, что Израиль и Армия обороны Израиля продолжат решительные действия против Ирана и его сил, которые, по оценке израильских властей, создают угрозу Ближнему Востоку и всему миру.

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