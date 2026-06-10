Офис Нетаньяху ответил на обвинения со стороны Эрдогана

«Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, — последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль», — говорится в ответном заявлении канцелярии Нетаньяху.
В офисе израильского премьера также отметили, что Израиль и Армия обороны Израиля продолжат решительные действия против Ирана и его сил, которые, по оценке израильских властей, создают угрозу Ближнему Востоку и всему миру.