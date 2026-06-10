Ранее слова Стубба о том, что Москва не представляет угрозы для стран Прибалтики, вызвали резонанс. Немецкое издание Junge Welt назвало это заявление «катастрофой» для западных элит. В публикации отмечается, что Стубб, вероятно, усвоил исторический урок финской политики — умение выстраивать отношения с соседней Россией, даже при отсутствии симпатии к ней. Как считает автор материала, подобные высказывания подрывают антироссийские тезисы сторонников военной эскалации.