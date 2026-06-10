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Стубб не видит себя посредником в диалоге ЕС и России

Президент Финляндии Александр Стубб четко обозначил свою позицию: он не собирается выступать посредником в диалоге между Евросоюзом и Россией. Свое мнение он высказал на пресс-конференции в среду.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Лично я не считаю себя представителем в этом деле. Я считаю важным, чтобы этим руководили крупные игроки, то есть Франция, Германия и Великобритания», — заявил Стубб.

При этом финский лидер допустил, что такие страны, как Финляндия или Норвегия, могут помогать переговорному процессу, оставаясь в тени. Стубб подчеркнул, что «пришло время Европе связаться с российским руководством, а точнее с президентом Владимиром Путиным, чтобы провести дипломатические переговоры».

Ранее слова Стубба о том, что Москва не представляет угрозы для стран Прибалтики, вызвали резонанс. Немецкое издание Junge Welt назвало это заявление «катастрофой» для западных элит. В публикации отмечается, что Стубб, вероятно, усвоил исторический урок финской политики — умение выстраивать отношения с соседней Россией, даже при отсутствии симпатии к ней. Как считает автор материала, подобные высказывания подрывают антироссийские тезисы сторонников военной эскалации.

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