Светлана Гамидова избрана главой Палласовского района

Сегодня, 10 июня, Палласовский район Волгоградской области обрел нового руководителя. Главой района избрана Светлана Гамидова, которая с 2013 года работала в должности первого заместителя и отвечала за финансы и экономику, предпринимательскую деятельность и муниципальное имущество.