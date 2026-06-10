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Светлана Гамидова избрана главой Палласовского района

Сегодня, 10 июня, Палласовский район Волгоградской области обрел нового руководителя. Главой района избрана Светлана.

Сегодня, 10 июня, Палласовский район Волгоградской области обрел нового руководителя. Главой района избрана Светлана Гамидова, которая с 2013 года работала в должности первого заместителя и отвечала за финансы и экономику, предпринимательскую деятельность и муниципальное имущество.

Как сообщили в облкомтерполитики, депутаты Палласовской райдумы проголосовали за кандидатуру Гамидовой единогласно.

Светлана Гамидова — уроженка Палласовского района. Имеет два высших образования. На муниципальной службе она работает более 20 лет. С 2009 по 2013 годы возглавляла Контрольно-счетную палату Палласовского муниципального района.

Напомним, что прежний глава района Вячеслав Толмачев в декабре 2025 года сложил полномочия в связи с назначением на должность заместителя председателя — начальника управления внутренней политики администрации Волгоградской области.

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