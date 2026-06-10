Политолог: сбитый над Ормузом вертолет пошатнул рейтинг Трампа

На этом фоне позиции республиканцев усиливаются, отмечает Дудаков. На праймериз в Мэне одержал кандидат от ультралевых с призывами восстать против Трампа. В Техасе, который традиционно был республиканским, лидируют демократы. По мнению политолога, они впервые за 40 лет могут одержать здесь победу.
В таких нелегких условиях Трампу и приходится маневрировать на Ближнем Востоке, балансируя между войной и миром. Впрочем, пока это получается у него не особенно успешно.
До выборов остается не так много времени, но порадовать избирателей Трампу и демократам нечем, резюмирует Дудаков.
Конфликт между Ираном и США обострился после того, как американские военные ударили по острову Кешм и позициям систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе. В Вашингтоне обвинили Тегеран в уничтожении американского вертолета Apache.
Ранее программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров оценил ситуацию на Ближнем Востоке после обмена ударами Ирана и США.