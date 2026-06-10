Политолог: сбитый над Ормузом вертолет пошатнул рейтинг Трампа

На этом фоне позиции республиканцев усиливаются, отмечает Дудаков. На праймериз в Мэне одержал кандидат от ультралевых с призывами восстать против Трампа. В Техасе, который традиционно был республиканским, лидируют демократы. По мнению политолога, они впервые за 40 лет могут одержать здесь победу.