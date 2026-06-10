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Политолог: сбитый над Ормузом вертолет пошатнул рейтинг Трампа

Сбитый на Ормузом американский вертолет AH-64 Apache вызвал очередную волну негодования действиями Трампа на Ближнем Востоке. Две трети американцев недовольны политикой своего лидера и не верят, что Белый дом выйдет на сделку с Ираном. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Администрация в Вашингтоне пытается балансировать между ответами на удары Тегерана и сохранением переговорного трека, отмечает Дудаков. С одной стороны, нужно сохранить лицо, отвечая на провокации Ирана, а с другой — не сорвать переговоры.

Эксперт обращает внимание на то, что Ирану уже разблокировали часть активов, но он продолжает наносить удары по Израилю и американским США.

На этом фоне позиции республиканцев усиливаются, отмечает Дудаков. На праймериз в Мэне одержал кандидат от ультралевых с призывами восстать против Трампа. В Техасе, который традиционно был республиканским, лидируют демократы. По мнению политолога, они впервые за 40 лет могут одержать здесь победу.

В таких нелегких условиях Трампу и приходится маневрировать на Ближнем Востоке, балансируя между войной и миром. Впрочем, пока это получается у него не особенно успешно.

Малек Дудаков
политолог

До выборов остается не так много времени, но порадовать избирателей Трампу и демократам нечем, резюмирует Дудаков.

Конфликт между Ираном и США обострился после того, как американские военные ударили по острову Кешм и позициям систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе. В Вашингтоне обвинили Тегеран в уничтожении американского вертолета Apache.

Ранее программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров оценил ситуацию на Ближнем Востоке после обмена ударами Ирана и США.

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