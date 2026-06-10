Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл цель сделки Зеленского с Прибалтикой по дронам

Владимир Зеленский предложил странам Балтии взимодействовать в сфере борьбы с беспилотниками. На деле это может обернуться тем, что ВСУ получат возможность бить по российской территории с нового направления. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, Киев использует это соглашение для размещения своих дронов в Прибалтике. Главная цель — удары по Ленинградской области, где находится крупный порт для экспорта российских энергоресурсов. Эксперт подчеркнул, что это часть стратегии Зеленского по лишению России доходов от продажи нефти и газа.

«Это укладывается в стратегию Зеленского по лишению России части доходов от продажи нефти и газа», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Аналитик отметил, что теперь становится понятна подоплека недавних инцидентов с украинскими дронами в Прибалтике. Местные власти не раз обсуждали пролеты беспилотников, а в одной из стран правительство даже ушло в отставку из-за подобного случая.

Ярошенко считает, что Зеленский таким образом пытается придвинуть военную инфраструктуру прямо к границам России. При этом объекты украинских формирований, где бы они ни находились, остаются законной целью. Эксперт предупредил: если прибалтийские государства согласятся на эту сделку, им стоит готовиться к ответным ударам.

«Мы будем уничтожать объекты и беспилотники украинской армии, поэтому страны Балтии, если согласятся на эту сделку, очень сильно пожалеют», — заключил Ярошенко.

Напомним, ранее Зеленский выступил с инициативой решить проблему беспилотников над странами Балтии через «сделку по дронам». По его словам, такое соглашение подразумевает усиление совместной работы по борьбе с угрозами от БПЛА.