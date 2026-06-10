Эксперт раскрыл цель сделки Зеленского с Прибалтикой по дронам

По его словам, Киев использует это соглашение для размещения своих дронов в Прибалтике. Главная цель — удары по Ленинградской области, где находится крупный порт для экспорта российских энергоресурсов. Эксперт подчеркнул, что это часть стратегии Зеленского по лишению России доходов от продажи нефти и газа.