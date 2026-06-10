Эксперт раскрыл цель сделки Зеленского с Прибалтикой по дронам

По его словам, Киев использует это соглашение для размещения своих дронов в Прибалтике. Главная цель — удары по Ленинградской области, где находится крупный порт для экспорта российских энергоресурсов. Эксперт подчеркнул, что это часть стратегии Зеленского по лишению России доходов от продажи нефти и газа.
«Это укладывается в стратегию Зеленского по лишению России части доходов от продажи нефти и газа», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Аналитик отметил, что теперь становится понятна подоплека недавних инцидентов с украинскими дронами в Прибалтике. Местные власти не раз обсуждали пролеты беспилотников, а в одной из стран правительство даже ушло в отставку из-за подобного случая.
Ярошенко считает, что Зеленский таким образом пытается придвинуть военную инфраструктуру прямо к границам России. При этом объекты украинских формирований, где бы они ни находились, остаются законной целью. Эксперт предупредил: если прибалтийские государства согласятся на эту сделку, им стоит готовиться к ответным ударам.
«Мы будем уничтожать объекты и беспилотники украинской армии, поэтому страны Балтии, если согласятся на эту сделку, очень сильно пожалеют», — заключил Ярошенко.
Напомним, ранее Зеленский выступил с инициативой решить проблему беспилотников над странами Балтии через «сделку по дронам». По его словам, такое соглашение подразумевает усиление совместной работы по борьбе с угрозами от БПЛА.