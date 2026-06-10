Путин принял участие в открытии объектов детского отдыха

Детский оздоровительный комплекс «Аврора» может принимать при полной загрузке 11 тысяч человек. Это дети из различных субъектов Российской Федерации, в том числе по итогам 2025 года порядка 3 000 детей Белгородской, Брянской и Курской областей. На территории комплекса имеются спортивные площадки, крытый и пять открытых бассейнов, амфитеатры, а также центр развития детей с профильными аудиториями для занятий в области креативных индустрий, ИТ- технологий.