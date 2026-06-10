Прохожие чудом вырвали девочку из лап педофила

Лето — время каникул и свободы, когда дети целыми днями гуляют на улице и нередко остаются одни без присмотра родителей. Эта пора опасна тем, что ребята могут стать жертвами похищений. Иногда даже наличие телефона у ребёнка не гарантирует его безопасность — в критической ситуации он может просто не успеть позвонить или преступник отберёт средство связи, как случилось с 11-летней девочкой в Ростовской области. Она просто вышла во двор и попала в лапы душегуба.
К счастью, мимо проезжал таксист с пассажирами — они вовремя вмешались и предотвратили трагедию. Похититель получил 11 лет колонии строгого режима. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Отобрал телефон и схватил за горло.
История, едва не обернувшаяся страшным происшествием, случилась в 2024 году. Однажды вечером Ольга (все имена изменены. — Ред.) вышла на прогулку с дочерью Наташей и собакой. Когда питомец устал, школьница отвела его домой, пообещав вскоре вернуться к матери.
Однако девочка не вернулась. Спустя 15−20 минут женщина заметила в приложении родительского контроля, что ребёнок движется в противоположном направлении. Мать немедленно позвонила дочери.
В трубке раздались рыдания. Школьница успела произнести, что находится у светофора, после чего связь прервалась. На последующие звонки ребёнок не отвечал.
Как позже установило следствие, когда девочка вышла из подъезда, к ней приблизился незнакомый мужчина. Он схватил ребёнка за руку и потребовал следовать за ним. Когда испуганная жертва отказалась, он силой потащил её за собой.
В момент, когда школьница ответила, на звонок матери, похититель разъярился и выхватил телефон. А затем он напал на Наташу. От испуга девочка остапилась и упала, однако сумела подняться и побежала. Но преступник настиг её, схватил за шею и продолжил тащить. На перекрёстке жертва закричала, пытаясь привлечь внимание, но мужчина зажал ей рот ладонью.
К счастью, мимо проезжало такси с пассажирами. Они заметили мужчину, который силой вёл плачущую Наташу в сторону заброшенного здания. Он держал её за горло, а девочка отчаянно вырывался. Водитель остановился, и вместе с пассажирами они вышли из машины.
Девочка рыдала, умоляла о помощи и повторяла, что не знает этого человека. Пассажиры задержали нападавшего, отобрали у него телефон. Девочка сразу позвонила матери и сообщила, где находится. А злоумышленника неравнодушные удерживали до прибытия полиции.
Получив сообщение о нападении, наряд патрульно-постовой службы приехал на место. Подозреваемого доставили в отделение — он был пьяным. Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее был судим за преступления, связанные с запрещёнными веществами. У Наташи зафиксировали ссадины на коленях и локтях, а также гематомы на шее.
Суд приговорил похитителя к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда: 1,3 млн рублей в пользу девочки и 500 тыс. рублей её матери.
Поймали со спущенными штанами.
Аналогичный случай произошёл в конце мая этого года в Тюмени. Мужчина похитил со двора пятилетнюю девочку. Момент похищения зафиксировали камеры наружного наблюдения. На записи видно, как мужчина подхватывает на руки малышку и направляется с ней в подъезд. Вслед за ними бежит мальчик, зовущий маму и пытающийся захлопнуть дверь, чтобы помешать взрослому.
Уже внутри здания, на первом этаже, мужчина был замечен со спущенными штанами. В этот критический момент в подъезд ворвалась женщина и смогла отбить ребёнка.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Следствие предъявило обвинение по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
В обоих случаях, детей удалось спасти благодаря неравнодушию прохожих. О том, насколько сложно перешагуть через страх и помочь незнакомым людям, rostov.aif.ru рассказал клинический психолог Владимир Мишустин.
«Часто тех, кто проходит мимо чужой беды, называют чёрствыми и равнодушными. Но, как психолог, я вижу другое: за этим бездействием почти всегда стоит не жестокость, а страх. Люди боятся вмешиваться, потому что понимают — они сами могут пострадать физически. А ещё многих пугает неопределённость: а вдруг того, кто защищался, самого посадят в тюрьму или обвинят в превышении полномочий? В такой ситуации психика включает базовый режим самосохранения и диктует одно: “Не лезь, чтобы не навредить себе”», — объяснил эксперт.
По его словам, именно потому, когда человек всё-таки перешагивает через страх и бросается на помощь, это вызывает уважение. Это не просто хороший поступок, а победа над собой.
«Такие смельчаки, которые не побоялись ни за свою безопасность, ни за возможные последствия, — настоящие герои. Благодаря их решимости и человечности удаётся отбить жертву у преступника и предотвратить страшную трагедию», — резюмировал специалист.
Гуляла у озера.
Ещё одно похищение произошло буквально два дня назад в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, мама девочки обратилась в местное отделение полиции поздно вечером. Она объяснила, что её 10-летняя дочь ушла гулять на озеро, которое находится недалеко от дома и не вернулась. На поиски пропавшего ребёнка направили весь личный состав полиции города.
В итоге девочку нашли в квартире жилого дома. Специалисты отметили, что девочка не пострадала физически, однако обстоятельства её исчезновения леденят кровь.
Выяснилось, что 47-летний мужчина похитил девочку, привёз к себе домой на своей машине и насильно удерживал, пока в его дверь не постучали правоохранители. По словам пострадавшей, злоумышленник запугивал её и приказывал выполнять его требования. Похититель задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.
«Постоянно напоминайте своему ребёнку о правилах безопасности на улице. Запрещайте ему уходить далеко от своего дома, двора. Рекомендуйте не брать ничего у незнакомых людей, обходить компании незнакомых подростков, не гулять до позднего времени суток, избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. Также не входить с незнакомым человеком в подъезд, лифт, не открывать дверь людям, которых не знаешь, не садиться в чужой автомобиль и не стесняться звать людей на помощь на улице, в транспорте и подъезде», — напомнили родителям в ГУ МВД России по Ростовской области.