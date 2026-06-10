Прохожие чудом вырвали девочку из лап педофила

«Часто тех, кто проходит мимо чужой беды, называют чёрствыми и равнодушными. Но, как психолог, я вижу другое: за этим бездействием почти всегда стоит не жестокость, а страх. Люди боятся вмешиваться, потому что понимают — они сами могут пострадать физически. А ещё многих пугает неопределённость: а вдруг того, кто защищался, самого посадят в тюрьму или обвинят в превышении полномочий? В такой ситуации психика включает базовый режим самосохранения и диктует одно: “Не лезь, чтобы не навредить себе”», — объяснил эксперт.