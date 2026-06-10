Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кронштадте открылся Международный военно-морской салон «Флот-2026»

Военно-морской салон «Флот-2026» официально открылся в Кронштадте.

Источник: Комсомольская правда

В Кронштадте состоялось торжественное открытие Международного военно-морского салона «Флот-2026». В церемонии приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Александр Моисеев.

— В этом году в мероприятии участвуют делегации из 27 стран. Свои новейшие разработки представили 210 российских и зарубежных компаний, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

По словам Кирилла Полякова, «Флот-2026» в очередной раз демонстрирует высокий уровень отечественного судостроения, потенциал российской промышленности и авторитет отечественной инженерной школы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что корабли на «Флоте-2026» в Кронштадте не покажут публике. Доступ на причал Усть-Рогатки полностью закрыт; посетителям обещают только авиашоу «Стрижей».

Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше