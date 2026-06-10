Депутат Колесник: Прибалтика превращает себя в мишень, размещая дроны ВСУ

Киев предложил направить экспертные группы и необходимую технику в страны Балтии в рамках соглашения по беспилотникам. По словам украинского президента Владимира Зеленского, этот документ поможет решить проблемы с дронами над Прибалтикой. Соответствующее соглашение уже было подписано между Украиной и Латвией. Какую угрозу для России представляет это предложение и стоит ли ожидать усиление атак БПЛА — в материале «Газеты.Ru».