Путин подписал закон о штрафах для гостиниц за нарушение учета мигрантов

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ дополняется статьей, предусматривающей ответственность за нарушение установленного срока представления уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и (или) уведомления об убытии.
За нарушение срока не более чем на один рабочий день установлен штраф от 80 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 160 до 200 тысяч рублей, за нарушение срока более чем на один рабочий день — от 400 до 500 тысяч рублей. Согласно документу, в случае нарушения в отношении двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства ответственность наступает по каждому из них.
Кроме того, закон дополняется статьей, устанавливающей ответственность за нарушение установленного срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту пребывания.
За нарушение срока не более чем на одни сутки предусмотрено предупреждение или штраф от 20 до 30 тысяч рублей, за повторное — штраф от 40 до 60 тысяч рублей, за нарушение срока более чем на одни сутки — штраф от 250 до 750 тысяч рублей.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, несут административную ответственность как ими являющиеся.