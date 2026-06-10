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Путин подписал закон о штрафах для гостиниц за нарушение учета мигрантов

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности гостиниц и других мест размещения за нарушение сроков представления уведомлений о прибытии и убытии иностранцев, а также данных о регистрации граждан РФ по месту пребывания.

Источник: © РИА Новости

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ дополняется статьей, предусматривающей ответственность за нарушение установленного срока представления уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и (или) уведомления об убытии.

За нарушение срока не более чем на один рабочий день установлен штраф от 80 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 160 до 200 тысяч рублей, за нарушение срока более чем на один рабочий день — от 400 до 500 тысяч рублей. Согласно документу, в случае нарушения в отношении двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства ответственность наступает по каждому из них.

Кроме того, закон дополняется статьей, устанавливающей ответственность за нарушение установленного срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту пребывания.

За нарушение срока не более чем на одни сутки предусмотрено предупреждение или штраф от 20 до 30 тысяч рублей, за повторное — штраф от 40 до 60 тысяч рублей, за нарушение срока более чем на одни сутки — штраф от 250 до 750 тысяч рублей.

Для Москвы и Санкт-Петербурга установлены повышенные штрафы: за первичное нарушение — предупреждение или штраф от 25 до 40 тысяч рублей, за повторное — штраф от 50 до 70 тысяч рублей, за нарушение срока более чем на одни сутки — штраф от 300 до 800 тысяч рублей.

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, несут административную ответственность как ими являющиеся.