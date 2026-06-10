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Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.

Источник: © РИА Новости

В перечень вошли:

  • дискредитация вооруженных сил;
  • призывы к санкциям;
  • пропаганда нацистской символики;
  • производство и распространение экстремистских материалов;
  • а также неуплата штрафа за такие правонарушения.

Меры будут распространяться в том числе и на средства на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества при этом не ограничивается размером штрафа.

Если человек находится за границей и нет возможности его уведомить, суд должен назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.

Закон вступит в силу с 1 сентября.