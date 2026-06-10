Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон

В перечень вошли:
- дискредитация вооруженных сил;
- призывы к санкциям;
- пропаганда нацистской символики;
- производство и распространение экстремистских материалов;
- а также неуплата штрафа за такие правонарушения.
Меры будут распространяться в том числе и на средства на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества при этом не ограничивается размером штрафа.
Если человек находится за границей и нет возможности его уведомить, суд должен назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступит в силу с 1 сентября.