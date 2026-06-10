Эксперт раскрыл, что стоит за отказом Восточной Европы поставлять оружие ВСУ

Так, словацкий лидер Роберт Фицо и премьер-министр Болгарии Румен Радев, скорее всего руководствуются экономическими соображениями, нежели идеологическими. При этом ничто не останавливает их продолжать поставки оружия Киеву за деньги, отмечает Игнатовский.
Та же Словакия продолжает не прямо и за деньги поставлять вооружения Киеву по контрактам. Но поставки, оплаченные из национальных бюджетов, никто из них позволить себе не может, даже если часть стоимости покрывается из бюджета ЕС.
Эксперт также обращает внимание, что страны Восточной Европы оказались в ловушке — будучи членами Евросоюза, им сложно отказаться от поддержки Киева полностью.
Поставки могут быть коммерческими, как это делается в Сербии и Словакии, и через третьи страны. Нужно осознавать, что идти на прямую конфронтацию с ЕС и НАТО ни Радев, ни тем более Вучич, ни другие лидеры вышеперечисленных государств не готовы, особенно когда часть их национальных бюджетов пополняется из ЕС.
Поэтому вооружения все равно будут поступать, просто через третьи страны и в ограниченном количестве, резюмирует Игнатовский.
В среду болгарский премьер Румен Радаев объявил о приостановке поставок вооружений ВСУ. Политик подчеркнул, что Болгария продолжает нести социально-экономический ущерб из-за конфликта на Украине.