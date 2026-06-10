Эксперт раскрыл, что стоит за отказом Восточной Европы поставлять оружие ВСУ

Поставки могут быть коммерческими, как это делается в Сербии и Словакии, и через третьи страны. Нужно осознавать, что идти на прямую конфронтацию с ЕС и НАТО ни Радев, ни тем более Вучич, ни другие лидеры вышеперечисленных государств не готовы, особенно когда часть их национальных бюджетов пополняется из ЕС.