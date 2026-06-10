Первомайск признан лучшим муниципалитетом России в сфере управления общественными финансами

«Этот триумф, прежде всего, — заслуга сплоченного коллектива наших замечательных финансистов, который возглавляет мой заместитель по экономике и финансам, заслуженный экономист РФ Евгения Николаевна Логинова. Любой успех — это старт для новых свершений. Мы всегда открыты для диалога и готовы рассматривать любые предложения, участвовать во всех проектах, способствующих развитию Первомайска. Достигнутый результат — это общая победа, и я уверена, что впереди нас ждут новые достижения», — сказала глава местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Елена Лебеднова.