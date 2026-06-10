Первомайск признан лучшим муниципалитетом России в сфере управления общественными финансами

Муниципальный округ город Первомайск Нижегородской области стал победителем XIX Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» (18+). Первомайск был признан лучшим среди 306 муниципалитетов из 65 субъектов Российской Федерации. Итоги конкурса были подведены в рамках XIX Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных условиях» (18+), которая проходит при поддержке Совета Федерации в Москве.
«Этот триумф, прежде всего, — заслуга сплоченного коллектива наших замечательных финансистов, который возглавляет мой заместитель по экономике и финансам, заслуженный экономист РФ Евгения Николаевна Логинова. Любой успех — это старт для новых свершений. Мы всегда открыты для диалога и готовы рассматривать любые предложения, участвовать во всех проектах, способствующих развитию Первомайска. Достигнутый результат — это общая победа, и я уверена, что впереди нас ждут новые достижения», — сказала глава местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Елена Лебеднова.
Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области, куратор м.о.г. Первомайск Ольга Гусева отметила значимость победы.
«Горжусь тем, что Первомайск, традиционно демонстрирующий высокие результаты и неоднократно занимавший лидирующие позиции по качеству управления среди нижегородских муниципалитетов, поднялся на новый уровень, став лучшим среди всех муниципалитетов России. Данная победа — прямое следствие результативной работы не только администрации, но и всех жителей города, активно улучшающих инфраструктуру Первомайска, предоставляющих качественные услуги и поддерживающих социальные инициативы», — отметила Ольга Гусева.
Всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» организуют издательский дом «Бюджет», Союз финансистов России и Союз развития государственных финансов при поддержке Совета Федерации. В нем принимают участие администрации муниципальных образований в статусе городских округов, городских округов с внутригородским делением, муниципальных районов, муниципальных округов. Жюри оценивает участников по таким направлениям, как качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, управление бюджетными расходами и предоставление муниципальных услуг, долговая политика, бюджетное планирование и исполнение бюджета, открытость и прозрачность управления муниципальными финансами, кадровый состав финансового органа и инициативное бюджетирование.