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Захарова указала на значение удара по Севастополю для Запада

Официальный представитель МИД России связала удар украинских войск по Севастополю с историческими посягательствами европейцев на Крым. Захарова подчеркнула, что за последние столетия все попытки западных государств закрепиться на полуострове неизменно терпели крах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Атака Киева на Севастополь имела для западных спонсоров Украины сакральное значение, однако любые исторические посягательства европейцев на Крым неизменно терпели крах. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что за последние столетия все попытки европейских государств закрепиться на полуострове заканчивались для них военным поражением.

«Посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу. За последние столетия на полуострове появились многочисленные кладбища британцев и французов, немецко-фашистских и румынских захватчиков», — написала Захарова.

Дипломат призвала международные организации не игнорировать удар. Она заявила, что ЮНЕСКО и другие структуры ООН обязаны дать правовую оценку действиям Киева.

Ранее Мария Захарова назвала варварским актом удар украинских войск по зданию панорамы «Оборона Севастополя». Она напомнила, что этот всемирно известный музей-панорама посвящен одному из главных сражений Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска успешно отразили натиск объединенной англо-французской армии.

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