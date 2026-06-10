Атака Киева на Севастополь имела для западных спонсоров Украины сакральное значение, однако любые исторические посягательства европейцев на Крым неизменно терпели крах. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что за последние столетия все попытки европейских государств закрепиться на полуострове заканчивались для них военным поражением.
«Посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу. За последние столетия на полуострове появились многочисленные кладбища британцев и французов, немецко-фашистских и румынских захватчиков», — написала Захарова.
Ранее Мария Захарова назвала варварским актом удар украинских войск по зданию панорамы «Оборона Севастополя». Она напомнила, что этот всемирно известный музей-панорама посвящен одному из главных сражений Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска успешно отразили натиск объединенной англо-французской армии.