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ТАСС: РФ, КНР и Нигер проголосовали против антииранской резолюции в МАГАТЭ

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Россия, Китай и Нигер проголосовали в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) против антииранской резолюции. Несмотря на это, разработанный США проект документа утвержден, сообщил ТАСС источник.

Источник: Reuters

«Совет управляющих принял антииранскую резолюцию. Россия, Китай и Нигер проголосовали против. 10 стран воздержались, 21 — выступила за», — отметил собеседник.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал проект резолюции позорным. «Американцы пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву, предъявляют Тегерану целый ряд требований», — указал дипломат.

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