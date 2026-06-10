ТАСС: РФ, КНР и Нигер проголосовали против антииранской резолюции в МАГАТЭ

«Совет управляющих принял антииранскую резолюцию. Россия, Китай и Нигер проголосовали против. 10 стран воздержались, 21 — выступила за», — отметил собеседник.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал проект резолюции позорным. «Американцы пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву, предъявляют Тегерану целый ряд требований», — указал дипломат.
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