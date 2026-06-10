Выставки и классическая музыка: в Минске начались мероприятия ко Дню России

К примеру, это авангард и конструктивизм 1920−1930 годов, образцы которого есть и в Минске. Это бывшее здание Национальной библиотеки, где сейчас располагается Совет Республики. Другое здание той эпохи — бывшая фабрика-кухня в районе площади Независимости. Есть в Беларуси и России и немало зданий в стиле советского модернизма, о которых тоже можно узнать на выставке.