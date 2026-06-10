Выставки и классическая музыка: в Минске начались мероприятия ко Дню России

Экспозиции разместились в минском Доме Москвы и будут доступны для посетителей по 19 июня.
Одна из них — «Необъятная Россия» — составлена из качественных фото большого формата, на которых запечатлены старинные архитектурные ансамбли как Золотого кольца, так и другихроссийских городов.
Например, можно увидеть фото из музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Это уникальный город-остров в Татарстане, история которого началась еще при Иване Грозном. Есть и снимок города Александров, о котором недавно шла речь в путевых заметках корреспондента Sputnik.
Вторая выставка — «Десять веков русской архитектуры» — дает возможность изучить практически все этапы развития архитектуры не только России, но и во многом Беларуси.
К примеру, это авангард и конструктивизм 1920−1930 годов, образцы которого есть и в Минске. Это бывшее здание Национальной библиотеки, где сейчас располагается Совет Республики. Другое здание той эпохи — бывшая фабрика-кухня в районе площади Независимости. Есть в Беларуси и России и немало зданий в стиле советского модернизма, о которых тоже можно узнать на выставке.
Помимо экспозиций в Доме Москвы был организован концерт учащихся Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, которые исполнили произведения русской классики.
Выставки и концерт организованы при участии Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника, Дома Москвы в Минске, Министерства культуры России и Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева (Москва).