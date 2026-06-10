Лавров: послы Британии, Франции и ФРГ запросили встречу в МИД

По словам Лаврова, ~пока Россия не увидит готовности европейских стран к серьезному диалогу, а не к очередным попыткам поддержать киевские власти, подобные инициативы не будут иметь практического значения~. В то же время Москва не отказывается от контактов, если они действительно направлены на поиск путей урегулирования, подчеркнул глава МИД.