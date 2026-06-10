Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: послы Британии, Франции и ФРГ запросили встречу в МИД

Послы Великобритании, Франции и Германии запросили встречу с заместителем министра иностранных дел России. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова их выслушать, несмотря на недавние резкие заявления лидеров европейских стран в адрес РФ. О чем хотят поговорить европейские дипломаты и что предложила «евротройка» для урегулирования конфликта на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Послы Великобритании, Франции и Германии запросили встречу с заместителем министра иностранных дел России. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова их выслушать, несмотря на недавние резкие заявления лидеров европейских стран в адрес РФ. О чем хотят поговорить европейские дипломаты и что предложила «евротройка» для урегулирования конфликта на Украине — в материале «Газеты.Ru».

«Мы встретимся с ними».

Послы Великобритании, Франции и Германии запросили встречу с заместителем министра иностранных дел России. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Москва готова выслушать представителей европейских стран.

«Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как лидеры, руководители этих послов, говорили оскорбительные вещи про Россию, переходили на личности многократно», — объяснил министр журналистам, его процитировало РИА Новости.

По словам Лаврова, ~пока Россия не увидит готовности европейских стран к серьезному диалогу, а не к очередным попыткам поддержать киевские власти, подобные инициативы не будут иметь практического значения~. В то же время Москва не отказывается от контактов, если они действительно направлены на поиск путей урегулирования, подчеркнул глава МИД.

Разговоры о переговорах.

В последние месяцы европейские политики все чаще говорят о необходимости возобновления диалога с Москвой. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с другими членами ЕС, а президент Франции Эммануэль Макрон даже направлял в Россию своего дипломатического советника.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее выступал за восстановление контактов на фоне мирового энергетического кризиса. О неизбежности переговоров с Россией также заявлял президент Финляндии Александр Стубб. Владимир Путин, в свою очередь, называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительной кандидатурой на роль посредника. При этом российский лидер подчеркивал, что сами европейцы должны определить политика, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украина пока не готова к началу переговоров с Россией.

«~Мы считаем, что время для этого еще не пришло~. Нам действительно нужно проявить стратегическое терпение, чтобы подтолкнуть Россию к ситуации, когда она действительно будет готова вести переговоры», — сказала она на пресс-конференции на Кипре.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц при этом утверждает, что Европа якобы готова участвовать в переговорном процессе.

«Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы. Чего не хватает, так это готовности президента России вступить в переговоры», — заявил он.

В минувшую пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин принял Шрёдера в Кремле.

«Беседа была дружеская. Подробности я, честно говоря, не знаю», — отметил он.

План Европы и реакция Москвы.

8 июня после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Лондоне ~лидеры Великобритании, Франции и Германии призвали к немедленному и полному прекращению огня, предложив использовать нынешнюю линию боевого соприкосновения в качестве отправной точки для переговоров~.

Отдельное внимание Макрон, Стармер и Мерц уделили гарантиям безопасности для Киева. По мнению европейских лидеров, они должны носить юридически обязательный характер и опираться на договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025-го и Париже в январе 2026 года. Кроме того, ~Лондон, Париж и Берлин «оставили за собой право» разместить на территории Украины военный контингент~.

В Кремле заявили, что позицию России по вопросу урегулирования уже озвучивал Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что заявления о стремлении к миру звучат одновременно с обещаниями наращивать военную поддержку Киева и содействовать производству новых вооружений. Такой подход он назвал противоречивым.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше