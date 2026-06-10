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На Урале предложили рассказывать о вреде курения с детского сада

Свердловским воспитанникам детсадов предложили рассказывать о вреде вейпов.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области вновь задумались о запрете продажи электронных сигарет. По мнению чиновников, молодежь не знает о последствиях пагубной привычки. Об этом 4 каналу рассказала председатель комитета по молодежной политике Заксобрания региона Елена Чечунова.

— Сегодня подростки и молодежь выбирают вейпы из-за недостатка информации. Они не могут принять осознанное решение. Не знают, какой точно вред это нанесет. Считают, что это классно и модно, — говорит Елена Чечунова.

Однако полный запрет электронных сигарет не сможет решить проблему. Поэтому, надо начинать активную профилактику.

— Нужно через родителей, школу, дошкольное образование доносить до наших детей, к каким последствия это может привести. Как повлияет на продолжительность жизни, на репродуктивную функцию. Подростки вырастут и будут заводить семьи и рожать детей, — добавила Елена Чечунова.

Также она ссылается на мнение врачей. Некоторые научные труды показывают, что вейпы могут быть опаснее, чем обычные сигареты.