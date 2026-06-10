Трамп анонсировал в ближайшие часы жесткие удары по Ирану

«Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По словам американского лидера, это решение связано с тем, что иранские силы якобы сбили американский вертолет. «Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину», — сказал президент США.