Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал в ближайшие часы жесткие удары по Ирану

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены нанести в ближайшие часы жесткие удары по Ирану. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По словам американского лидера, это решение связано с тем, что иранские силы якобы сбили американский вертолет. «Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину», — сказал президент США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше