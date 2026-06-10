Главу Палласовского района избрали депутаты в Волгоградской области

В Палласовском районе Волгоградской области новый глава. Им стала Светлана Гамидова. Депутаты Палласовской райдумы поддержали ее кандидатуру единогласно.
Светлана Ширзадовна родилась 9 сентября 1972 год, она — местная жительница и больше 20 лет работает в районной администрации. С 2009 по 2013 годы была председателем КСП.
С 2013 Светлана Гамидова работала первым замглавы района. В ее ведении были вопросы экономики и финансов, предпринимательства и управления муниципальным имуществом. У нее два высших образования.
Ранее стало известно, что Дмитрий Свинов оставил должность главы ГУ МВД по Волгоградской области, не прослужив и года.