Со стелы «Киев — город-герой», расположенного на въезде в украинскую столицу со стороны Обуховской трассы, убрали звезду Героя Советского Союза. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
По данным телеканала, символ советской эпохи будет передан в фонды Государственного музея авиации имени О. К. Антонова.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Киевского городского совета, 18 декабря 2025 года в ходе пленарного заседания депутаты приняли решение о демонтаже. В тот же день было утверждено решение о сносе памятников Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также демонтаже мемориальной доски, посвященной Петру Чайковскому.
За мужество и стойкость, проявленные при обороне и освобождении в годы Великой Отечественной войны, Киев был отмечен в СССР как город-герой. Сегодня, в рамках курса на декоммунизацию, Украина осуществляет демонтаж советских символов.
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