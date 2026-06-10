Стела «Киев — город-герой» лишилась советской звезды

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Киевского городского совета, 18 декабря 2025 года в ходе пленарного заседания депутаты приняли решение о демонтаже. В тот же день было утверждено решение о сносе памятников Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также демонтаже мемориальной доски, посвященной Петру Чайковскому.