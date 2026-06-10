На Украине собрались заочно судить телеведущего Бориса Корчевникова

На Украине хотят заочно осудить российского телеведущего Бориса Корчевникова. Об этом говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
Сообщается, что причиной для заочного осуждения телеведущего послужила якобы антиукраинская деятельность. Следователи из Офиса Генерального прокурора закончили работу и передали дело в суд.
19 июля 2025 года СБУ объявила Бориса Корчевникова в розыск, что заставило его нанять личную охрану. Сам журналист назвал это «некомфортной», но своевременной мерой из-за постоянных угроз, связанных с его профессиональной деятельностью.
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