«Вывозили каждую ночь»: Трамп раскрыл, как США крали иранскую нефть

«Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чёртовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.