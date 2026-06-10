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«Вывозили каждую ночь»: Трамп раскрыл, как США крали иранскую нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США тайно вывозили миллионы баррелей иранской нефти. По его словам, об этом до последнего момента якобы не знали ни общественность, ни сам Тегеран.

Источник: Life.ru

«Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чёртовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер утверждает, что такие операции проводились «каждую ночь», но никаких деталей не привёл. По его словам, он решил рассказать об этом только сейчас, потому что иранская сторона уже «сообразила, что происходит».

Ранее Иран предупредил о возможном резком скачке цен на нефть после новых ударов США по территории страны. Тегеран заявил, что действия Вашингтона на Ближнем Востоке могут подтолкнуть стоимость барреля к отметке в $200.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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