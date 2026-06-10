«Вывозили каждую ночь»: Трамп раскрыл, как США крали иранскую нефть

«Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чёртовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Американский лидер утверждает, что такие операции проводились «каждую ночь», но никаких деталей не привёл. По его словам, он решил рассказать об этом только сейчас, потому что иранская сторона уже «сообразила, что происходит».
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