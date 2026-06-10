НАБУ и САП провели обыски в службе финмониторинга Украины

Ранее НАБУ и САП выступили с официальным опровержением информации о расследованиях в отношении Елены Зеленской. В пресс-службе бюро назвали подобные сообщения не соответствующими действительности. Там подчеркнули, что никаких процессуальных действий в адрес супруги главы киевского режима ведомства не предпринимают. Все растиражированные материалы на эту тему в НАБУ охарактеризовали исключительно как вбросы.