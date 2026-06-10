США атаковали нефтяной танкер Settebello в Оманском заливе

«Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных», — указано в заявлении CENTCOM в соцсети Х. В ведомстве добавили, что с начала морской блокады 13 апреля американские военнослужащие вывели из строя восемь судов и приказали развернуться 134 судам.