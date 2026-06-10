Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Чурсиной

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью известной советской и российской актрисы Людмилы Чурсиной. Он отметил, что ее жизнь и работа в кино и театре являются примером для всех, кто хочет посвятить себя искусству. Официальное сообщение об этом можно найти на сайте Кремля.