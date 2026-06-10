Хегсет призвал Кубу не пытаться получить оружие для ударов по базе в Гуантанамо

«Будущее Кубы находится в руках президента США. И руководства Кубы», — сказал господин Хегсет американским военным в ходе посещения военно-морской базы Гуантанамо. Глава Пентагона отметил, что правительству Кубы было бы неразумно пытаться приобрести или получить доступ к вооружениям, способным достичь этой базы или территории США. По словам господина Хегсета, в таком случае Гавана «спровоцировала бы конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать».