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Хегсет призвал Кубу не пытаться получить оружие для ударов по базе в Гуантанамо

США призвали Кубу не пытаться получить оружие, способное достичь американской базы в Гуантанамо или территории Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

США призвали Кубу не пытаться получить оружие, способное достичь американской базы в Гуантанамо или территории Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Будущее Кубы находится в руках президента США. И руководства Кубы», — сказал господин Хегсет американским военным в ходе посещения военно-морской базы Гуантанамо. Глава Пентагона отметил, что правительству Кубы было бы неразумно пытаться приобрести или получить доступ к вооружениям, способным достичь этой базы или территории США. По словам господина Хегсета, в таком случае Гавана «спровоцировала бы конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать».

В конце мая Politico писало, что Пентагон в течение нескольких месяцев размещает войска, необходимые для начала операции на Кубе. По данным издания, осталось лишь получить одобрение президента США Дональда Трампа. 5 июня господин Трамп заявил, что американские власти ставят целью сменить государственный строй на Кубе.

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