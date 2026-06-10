Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении

Президент США поздравил премьер-министра Армении с победой его партии «Гражданский договор» на выборах.
«Поздравляю Никола Пашиняна с его решительной победой на национальных выборах в Армении. Я был очень горд тем, что поддержал его переизбрание», — написал Трамп в Truth Social.
Хозяин Белого дома также выразил уверенность, что при Пашиняне его страна достигнет «уровня величия и успеха», превосходящего самые смелые ожидания.
Ранее Трамп выразил прямую поддержку армянскому премьеру в ходе выборов в парламент. Тогда он указал на полное совпадение взглядов по вопросам «мира и процветания» в Армении и на Южном Кавказе, а также упомянул о скором начале движения по «маршруту Трампа».