Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении

Ранее Трамп выразил прямую поддержку армянскому премьеру в ходе выборов в парламент. Тогда он указал на полное совпадение взглядов по вопросам «мира и процветания» в Армении и на Южном Кавказе, а также упомянул о скором начале движения по «маршруту Трампа».