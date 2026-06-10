Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах

В январе Госдеп США и МИД Армении сообщили о планах по созданию компании TRIPP Development в рамках проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», который пройдет по армянской территории, соединив западную часть Азербайджана с принадлежащей тому Нахичеванью. Доля США в компании составит 74%, доля Армении — 26%. Перед заключением соглашения Рубио говорил, что это открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но при этом никоим образом не ущемляет суверенитет страны.