Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в стране.
«Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на национальных выборах в Армении. Я очень гордился тем, что поддержал его переизбрание, и не сомневаюсь, что с ним во главе прекрасная страна Армения достигнет таких высот и успехов, которые превзойдут все самые смелые ожидания!», — написал он в своей соцсети Truth Social.
В Армении 7 июня прошли выборы в Национальное собрание. По данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней, «Гражданский договор» получил 49,81% голосов и сохранил возможность самостоятельно сформировать правительство.
После выборов Пашинян заявил, что граждане поддержали курс на государственность, независимость и мир. Одновременно оппозиция отказалась признавать результаты голосования. Лидер блока «Армения» и бывший президент Роберт Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов, обвинив власти в давлении на оппозицию и использовании административного ресурса. Также Кочарян назвал заявление Пашиняна о победе его партии до официальных итогов попыткой захвата власти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 9 июня, что Москва дождется официальных итогов выборов в Армении, прежде чем поздравлять Пашиняна с победой.
МИД России критиковал ход предвыборной кампании в стране. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что выборы проходили на фоне давления на оппозиционные силы и Армянскую апостольскую церковь. Миссия ОБСЕ в предварительном отчете отмечала, что кампания носила конфронтационный характер. Наблюдатели указывали, что Пашинян публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний.
28 мая Трамп заявил о полной и безоговорочной поддержке Пашиняна на предстоящих выборах. Он отметил тогда, что накануне госсекретарь США Марко Рубио посетил Армению и продвинул несколько «важных сделок для обеих стран». Президент США также указал, что в скором времени Вашингтон и Ереван начнут движение по «маршруту Трампа», который «преобразит регион и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к региональным ресурсам».
Двумя днями ранее Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» (TRIPP). Также стороны подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
В январе Госдеп США и МИД Армении сообщили о планах по созданию компании TRIPP Development в рамках проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», который пройдет по армянской территории, соединив западную часть Азербайджана с принадлежащей тому Нахичеванью. Доля США в компании составит 74%, доля Армении — 26%. Перед заключением соглашения Рубио говорил, что это открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но при этом никоим образом не ущемляет суверенитет страны.
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