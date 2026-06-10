В музее «Обороны Севастополя» рассказали о спасенных фрагментах панорамы

Из здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» после пожара, вызванного ударом дрона, эвакуировали три поврежденных огнем фрагмента живописного полотна. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Работы по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов продолжаются. Вопросы дальнейшей реставрации будут решаться после оценки состояния полотен профильными специалистами.
«После завершения работы экстренных служб и получения доступа в здание специалисты проведут детальную оценку ущерба. О дальнейших результатах обследования и состоянии музейных экспонатов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о почти полном уничтожении полотна при атаке. При этом в музее уточняли, что подлинные фрагменты панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» уцелели, поскольку на момент атаки находились вне здания и готовились к выставке. В музее была выставлена версия панорамы, созданная группой советских художников в 1954 году после восстановления экспозиции.
Вооруженные силу Украины атаковали музей в ночь на 10 июня. После удара на крыше здания начался крупный пожар. На данный момент основной очаг возгорания локализован. В результате атаки никто не пострадал.
МИД России назвал произошедшее актом вандализма и варварства, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря об ударе, заявил, что Киев пытается «наносить удары по истории», но «историю нельзя победить».
Монументальное полотно Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» было открыто в 1905-м к 50-летию обороны города в ходе Крымской войны. Длина картины составляет 115 м, высота — 14 м, площадь — около 1610 кв. м. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев. На нем изображено более 4 тыс. фигур.
В июне 1942 года в результате налета немецкой авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его разрезали на части. Удалось эвакуировать 86 фрагментов, составлявших ⅔ картины. Их вывезли в Новороссийск, а затем переправили в Москву.
После окончания войны было принято решение о возрождении панорамы. Обследование полотна показало, что полная реставрация невозможна из-за слишком больших повреждений. К 100-летию первой обороны Севастополя полотно было воссоздано на основе сохранившихся фрагментов, музей был снова открыт.
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