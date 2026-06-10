В музее «Обороны Севастополя» рассказали о спасенных фрагментах панорамы

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о почти полном уничтожении полотна при атаке. При этом в музее уточняли, что подлинные фрагменты панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» уцелели, поскольку на момент атаки находились вне здания и готовились к выставке. В музее была выставлена версия панорамы, созданная группой советских художников в 1954 году после восстановления экспозиции.