Президент США заявил о ночных операциях по изъятию нефти Ирана

Кроме того, Трамп заявил, что в районе проведения этих действий отсутствовал радар, поскольку он был уничтожен американской стороной. Глава государства связал происходящее с нынешней стоимостью нефти на мировом рынке, отметив, что цена барреля находится на уровне около 85 долларов.