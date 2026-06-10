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Президент США заявил о ночных операциях по изъятию нефти Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на протяжении длительного времени тайно вывозил миллионы баррелей иранской нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на протяжении длительного времени тайно вывозил миллионы баррелей иранской нефти. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты проводили такие операции регулярно. Трамп утверждает, что нефть вывозилась практически каждую ночь, а о происходящем, как он выразился, долгое время не знали в Тегеране.

Американский президент также рассказал об одном из эпизодов, заявив, что недавно ночью были выведены 22 судна. По его словам, операция проходила в темное время суток без использования освещения.

Кроме того, Трамп заявил, что в районе проведения этих действий отсутствовал радар, поскольку он был уничтожен американской стороной. Глава государства связал происходящее с нынешней стоимостью нефти на мировом рынке, отметив, что цена барреля находится на уровне около 85 долларов.

При этом президент США подчеркнул, что впервые публично рассказывает о подобных действиях. По его словам, он решил сделать это сейчас, поскольку иранская сторона уже поняла, что происходит.

Каких-либо дополнительных сведений, подтверждений своих слов или подробностей о времени проведения операций, их правовой основе и обстоятельствах вывоза нефти Трамп журналистам не предоставил.

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