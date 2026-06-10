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Минобороны отчиталось об уничтожении более 200 дронов за 12 часов

Дежурные средства ПВО в период с 08:00 по 20:00 мск сбили над регионами России 203 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Дежурные средства ПВО в период с 08:00 по 20:00 мск сбили над регионами России 203 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Материал дополняется.

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