Минобороны отчиталось об уничтожении более 200 дронов за 12 часов

Дежурные средства ПВО в период с 08:00 по 20:00 мск сбили над регионами России 203 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Материал дополняется.
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Дежурные средства ПВО в период с 08:00 по 20:00 мск сбили над регионами России 203 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дежурные средства ПВО в период с 08:00 по 20:00 мск сбили над регионами России 203 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».