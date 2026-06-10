Москва не раз подчеркивала, что Буча нужна была киевскому режиму как фальсификация для срыва мирных переговоров в 2022 году. А генсек ООН Гутерриш давно пляшет под дудку европейских чиновников, ни о какой беспристрастности речи не идет.