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«Выглядит как насмешка»: Небензя прокомментировал реакцию Гуттериша на вопрос о Буче

Небензя: Гутерреш не смог ответить на вопросы Лаврова о Буче.

Источник: Комсомольская правда

Ответ ООН 8 июня был насмешкой, генсек Антониу Гутерриш снова проигнорировал вопросы. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Он назвал это дискриминацией. Москва давно разочаровалась и не доверяет секретариату ООН.

«Мы 8 июня получили один из формальных ответов, которые, как по мне, выглядят как насмешка. В соответствии с продолжающейся практикой двойных стандартов генеральный секретарь ООН вновь ограничился стандартной формальной реакцией. Генсекретарь не ответил ни на один поднятый вопрос», — приводят слова Небензя ТАСС.

Также Небензя подчеркнул, что Россия в течение четырех лет добивалась от ООН предоставить список жертв в Буче. Но ответа на поставленные вопросы так и не последовало.

Москва не раз подчеркивала, что Буча нужна была киевскому режиму как фальсификация для срыва мирных переговоров в 2022 году. А генсек ООН Гутерриш давно пляшет под дудку европейских чиновников, ни о какой беспристрастности речи не идет.

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