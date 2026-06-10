Тема Бучи: Небензя резко ответил на письмо генсека ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова, посвященное событиям в Буче. Об этом дипломат сообщил журналистам.
По словам Небензи, реакция руководителя Всемирной организации не содержит содержательной оценки поднятых российской стороной вопросов. Постпред заявил, что ответ генсека ООН представляет собой формальную реакцию на обращение Москвы.
Дипломат также связал такую позицию с тем, что, по его мнению, в действиях секретариата организации продолжается практика двойных стандартов. В этой связи он охарактеризовал полученный ответ как очередную формальную отписку.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров направил письмо по теме событий в Буче. Ответ на это обращение поступил от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, после чего его содержание прокомментировал российский постпред при организации.
Тема Бучи остается предметом разногласий между Россией и западными странами. Российская сторона неоднократно заявляла о необходимости рассмотрения обстоятельств произошедшего и поднимала этот вопрос на различных международных площадках.
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